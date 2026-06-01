Stand papier créatif sur le thème des insectes, Abbaye de Bonnefont, Proupiary

Stand papier créatif sur le thème des insectes Samedi 6 juin, 15h00 Abbaye de Bonnefont Haute-Garonne

Gratuit. À partir de 6 ans. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Accompagné de l’artiste plasticienne Elena Coffe, réalisez un insecte que vous aurez observé au jardin, grâce à différentes techniques de pliages du papier.

Abbaye de Bonnefont Chemin de Bonnefont, 31360 Proupiary, France Proupiary 31360 Lacombes Haute-Garonne Occitanie 0561982877 https://www.abbayedebonnefont.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0561982877 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@abbayedebonnefont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.abbayedebonnefont.fr/les-rendez-vous-aux-jardins-2026/rdvj26-stand-papier-creatif »}] L’abbaye dispose d’un jardin médiéval de 700 m2. Son organisation, ses cultures s’inspirent de ce que nous connaissons des jardins de monastère, ce que les documents historiques nous ont laissé comme base de recréation. Déjà présent à la fondation de l’Abbaye au XIIe siècle, ce jardin clos (en latin “hortus conclusus”) se rapproche du plan traditionnel des jardins monastiques du Moyen-Âge. Il est classé en agriculture biologique depuis novembre 2018. Dans le jardin, avec son enclos d’osier tressé, nous cultivons des plantes médicinales, tinctoriales et comestibles. Le jardin est organisé en plessis autour de la fontaine. Toulouse. A 64 direction Saint-Gaudens, sortie 20 Saint-Martory, Arnaud-Guilhem. Parking à proximité, animaux non admis.

Accompagné de l’artiste plasticienne Elena Coffe, réalisez un insecte que vous aurez observé au jardin, grâce à différentes techniques de pliages du papier.

©Abbaye de Bonnefont