STAND PIK’TRO ZOOM SUR LE MOUSTIQUE TIGRE, LES TIQUES ET LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES – Aspiran, 7 juin 2025 07:00, Aspiran.

Lors des portes ouvertes du jardin partagé d’Aspiran, arrêtez-vous dans cet espace ludique pour comprendre les enjeux du moustique tigre. Apprenez à l’identifier à l’aide de spécimens, découvrez son cycle de vie, les risques sanitaires et les mesures préventives à adopter. Découvrez aussi les bonnes pratiques face aux tiques et chenilles processionnaires.

En partenariat avec « Les lopins d’abord ».

Dans le cadre de la campagne Pik’Tro (Agence Régionale de Santé, Altopictus, Graine Occitanie).

Thèmes à aborder Aménagement/Biodiversité/Citoyenneté/Faune/Jardin.

Entrée libre. .

Avenue de la gare

Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44

English :

During the open house at the Aspiran shared garden, stop by this playful area to learn more about the tiger mosquito. Learn to identify it with the help of specimens, discover its life cycle, health risks and preventive measures to adopt. You’ll also learn about best practices for dealing with ticks and processionary caterpillars.

German :

Während des Tags der offenen Tür des Gemeinschaftsgartens in Aspiran können Sie in diesem spielerischen Bereich die Herausforderungen der Tigermücke verstehen. Lernen Sie, sie anhand von Exemplaren zu identifizieren, entdecken Sie ihren Lebenszyklus, die Gesundheitsrisiken und die vorbeugenden Maßnahmen. Erfahren Sie auch, wie Sie mit Zecken und Prozessionsraupen umgehen können.

Italiano :

Durante le giornate di apertura del giardino condiviso Aspiran, fermatevi in quest’area ludica per saperne di più sulla zanzara tigre. Imparate a identificarla con l’aiuto di esemplari, scoprite il suo ciclo vitale, i rischi per la salute e le misure preventive da adottare. Potrete anche scoprire le migliori pratiche per affrontare le zecche e i bruchi della processionaria.

Espanol :

Durante las jornadas de puertas abiertas del jardín compartido de Aspiran, haz una parada en este espacio lúdico para saber más sobre el mosquito tigre. Aprenda a identificarlo con ayuda de especímenes, descubra su ciclo vital, los riesgos para la salud y las medidas preventivas a adoptar. También podrá informarse sobre las mejores prácticas para hacer frente a las garrapatas y a la procesionaria.

