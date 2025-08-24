Stand Sonnenfascht en’Carspach Carspach
1 rue du Moulin Carspach Haut-Rhin
Stand de la fourche à la fourchette provenance, saisonnalité, modes de production et impact environnemental… Ateliers, présence des éco-jardiniers et présentation de leurs actions
Stand de la fourche à la fourchette
Cette année encore, la Maison de la Nature du Sundgau sera présente lors du Sonnenfascht en’Carspach et y proposera son stand De la fourche à la fourchette !
Discutons ensemble de notre alimentation provenance, saisonnalité, modes de production et impact environnemental…
Penchons-nous sur la face cachée de nos produits et découvrons comment consommer plus sobrement, grâce à des ateliers aussi ludiques qu’enrichissants.
Les éco-jardiniers du Sundgau seront également présents pour répondre à vos questions sur le jardinage au naturel, présenter le réseau ainsi que toutes ses actions ! 0 .
English :
Fork-to-fork stand: provenance, seasonality, production methods and environmental impact? Workshops, presence of eco-gardeners and presentation of their actions
German :
Stand von der Heugabel bis zur Gabel: Herkunft, Saisonalität, Produktionsmethoden und Umweltauswirkungen? Workshops, Anwesenheit von Öko-Gärtnern und Vorstellung ihrer Aktionen
Italiano :
Stand Fork to fork: provenienza, stagionalità, metodi di produzione e impatto ambientale? Laboratori, presenza di eco-giardinieri e presentazione delle loro azioni
Espanol :
De la mesa al tenedor: ¿procedencia, estacionalidad, métodos de producción e impacto medioambiental? Talleres, presencia de eco-jardineros y presentación de sus acciones
