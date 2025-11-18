Stand-Up à la Brasserie Cheval L’Atelier Toul

Stand-Up à la Brasserie Cheval

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : Gratuit

Début : Mardi 2025-11-18 17:00:00

fin : 2025-11-18

2025-11-18

Au programme, une sélection de 6 talents du stand up

– Cyrielle Knoepfel,

– Sihame,

– Sardine,

– Jérémy Mandares,

– Tristan Mangeot,

– et Yanis AÏssaoui

Allez viens, on va s’marrer !

Ouverture des portes à 17h, début des sketchs à 20h

Entrée gratuite sortie au chapeau (prévoyez du cash pour les commédien(ne)s)

Restauration sur place en plus de la brasserie

Déconseillé pour les enfants, ou du moins on se dédouane de toute responsabilité pour les questions qu’ils vous poseront après les spectacles !Adultes

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com

English :

On the program, a selection of 6 stand-up talents:

– Cyrielle Knoepfel,

– Sihame,

– Sardine,

– Jérémy Mandares,

– Tristan Mangeot,

– and Yanis AÏssaoui

Come on, let’s have some fun!

Doors open at 5pm, sketches start at 8pm

Free admission hats off (bring some cash for comedians)

Catering on site in addition to brasserie

Not recommended for children, or at least we accept no responsibility for any questions they may ask you after the show!

German :

Auf dem Programm stand eine Auswahl von sechs Stand-up-Talenten:

– Cyrielle Knoepfel,

– Sihame,

– Sardine,

– Jérémy Mandares,

– Tristan Mangeot,

– und Yanis AÏssaoui

Komm schon, wir werden Spaß haben!

Türöffnung um 17 Uhr, Beginn der Sketche um 20 Uhr

Freier Eintritt Hutgeld (bitte Bargeld für die Schauspieler mitbringen)

Verpflegung vor Ort zusätzlich zur Brasserie

Für Kinder nicht empfohlen, oder zumindest wird jegliche Verantwortung für die Fragen, die sie Ihnen nach den Aufführungen stellen werden, von uns abgetreten!

Italiano :

Il programma presenta una selezione di 6 talenti dello stand-up:

– Cyrielle Knoepfel,

– Sihame,

– Sardina,

– Jérémy Mandares,

– Tristan Mangeot,

– e Yanis AÏssaoui

Forza, divertiamoci!

Apertura porte ore 17.00, inizio sketch ore 20.00

Ingresso libero/cappello (portare un po’ di soldi per i comici)

Ristorazione in loco oltre alla brasserie

Sconsigliato ai bambini, o almeno non ci assumiamo alcuna responsabilità per le domande che potrebbero farvi dopo lo spettacolo!

Espanol :

El programa presenta una selección de 6 talentos del stand-up:

– Cyrielle Knoepfel,

– Sihame,

– Sardina,

– Jérémy Mandares,

– Tristan Mangeot,

– y Yanis AÏssaoui

Venga, ¡a divertirse!

Apertura de puertas a las 17.00 h, comienzo de los sketches a las 20.00 h

Entrada gratuita no se admiten sombreros (traiga algo de dinero para los cómicos)

Catering in situ además de la brasserie

No recomendado para niños, ¡o al menos no nos hacemos responsables de las preguntas que puedan hacer después del espectáculo!

