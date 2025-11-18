Stand-Up à la Brasserie Cheval L’Atelier Toul
Stand-Up à la Brasserie Cheval L’Atelier Toul mardi 18 novembre 2025.
Stand-Up à la Brasserie Cheval
L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2025-11-18 17:00:00
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
Au programme, une sélection de 6 talents du stand up
– Cyrielle Knoepfel,
– Sihame,
– Sardine,
– Jérémy Mandares,
– Tristan Mangeot,
– et Yanis AÏssaoui
Allez viens, on va s’marrer !
Ouverture des portes à 17h, début des sketchs à 20h
Entrée gratuite sortie au chapeau (prévoyez du cash pour les commédien(ne)s)
Restauration sur place en plus de la brasserie
Déconseillé pour les enfants, ou du moins on se dédouane de toute responsabilité pour les questions qu’ils vous poseront après les spectacles !Adultes
0 .
L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com
English :
On the program, a selection of 6 stand-up talents:
– Cyrielle Knoepfel,
– Sihame,
– Sardine,
– Jérémy Mandares,
– Tristan Mangeot,
– and Yanis AÏssaoui
Come on, let’s have some fun!
Doors open at 5pm, sketches start at 8pm
Free admission hats off (bring some cash for comedians)
Catering on site in addition to brasserie
Not recommended for children, or at least we accept no responsibility for any questions they may ask you after the show!
German :
Auf dem Programm stand eine Auswahl von sechs Stand-up-Talenten:
– Cyrielle Knoepfel,
– Sihame,
– Sardine,
– Jérémy Mandares,
– Tristan Mangeot,
– und Yanis AÏssaoui
Komm schon, wir werden Spaß haben!
Türöffnung um 17 Uhr, Beginn der Sketche um 20 Uhr
Freier Eintritt Hutgeld (bitte Bargeld für die Schauspieler mitbringen)
Verpflegung vor Ort zusätzlich zur Brasserie
Für Kinder nicht empfohlen, oder zumindest wird jegliche Verantwortung für die Fragen, die sie Ihnen nach den Aufführungen stellen werden, von uns abgetreten!
Italiano :
Il programma presenta una selezione di 6 talenti dello stand-up:
– Cyrielle Knoepfel,
– Sihame,
– Sardina,
– Jérémy Mandares,
– Tristan Mangeot,
– e Yanis AÏssaoui
Forza, divertiamoci!
Apertura porte ore 17.00, inizio sketch ore 20.00
Ingresso libero/cappello (portare un po’ di soldi per i comici)
Ristorazione in loco oltre alla brasserie
Sconsigliato ai bambini, o almeno non ci assumiamo alcuna responsabilità per le domande che potrebbero farvi dopo lo spettacolo!
Espanol :
El programa presenta una selección de 6 talentos del stand-up:
– Cyrielle Knoepfel,
– Sihame,
– Sardina,
– Jérémy Mandares,
– Tristan Mangeot,
– y Yanis AÏssaoui
Venga, ¡a divertirse!
Apertura de puertas a las 17.00 h, comienzo de los sketches a las 20.00 h
Entrada gratuita no se admiten sombreros (traiga algo de dinero para los cómicos)
Catering in situ además de la brasserie
No recomendado para niños, ¡o al menos no nos hacemos responsables de las preguntas que puedan hacer después del espectáculo!
L’événement Stand-Up à la Brasserie Cheval Toul a été mis à jour le 2025-10-21 par MT TERRES TOULOISES