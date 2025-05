Stand-up à la Tavernaki – La Tavernaki Montignac-Lascaux, 23 mai 2025 21:00, Montignac-Lascaux.

Dordogne

Stand-up à la Tavernaki La Tavernaki 6 Place de la Libération Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2025-05-23 21:00:00

2025-05-23

19h et 21h. Du stand up, de l’improvisation, de l’humour et des surprises. Réservation conseillée. Sortie au chapeau pour les artistes.

Présenté par Colin Gigarof du Colin’s Comedy Club / Bordeaux

Au programme:

Du stand up, de l’impro, de l’imitation, de l’humour et des surprises. 5 artistes sur scène !

2 sessions 19h et 21h !

Venez avec votre bonne humeur passer un bon moment de rigolade

À très vite

Places limitées. Réservation conseillée. .

La Tavernaki 6 Place de la Libération

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 62 81

English : Stand-up à la Tavernaki

7pm and 9pm. Stand-up, improvisation, humor and surprises. Reservations recommended. Hats off to artists.

German :

19 Uhr und 21 Uhr. Stand up, Improvisation, Humor und Überraschungen. Eine Reservierung wird empfohlen. Hutabzug für die Künstler.

Italiano :

alle 19.00 e alle 21.00. Stand-up, improvvisazione, umorismo e sorprese. Si consiglia la prenotazione. Tanto di cappello agli artisti.

Espanol : Stand-up à la Tavernaki

19h y 21h. Stand-up, improvisación, humor y sorpresas. Se recomienda reservar. Me quito el sombrero ante los artistas.

L'événement Stand-up à la Tavernaki Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-05-18