Stand-up à l’espace Freedôm Freedom Granville

Stand-up à l’espace Freedôm

Freedom 9001 Boulevard des Amériques Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 21:45:00

fin : 2026-03-06 22:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Un Roc Comedy Club hallucinant à Freedôm.

C’est déjà la 10e édition !

Mais quelle aventure, et tout ça, grâce à vous !

Vous proposer une nouvelle fois un spectacle avec des humoristes de Paris et de Rennes avec un bagou (de la goule en version normande), une expérience de scène incroyable, et un humour décapant d’auto-dérision: de vrais talents dégotés dans des concours d’humoristes, des scènes parisiennes mythiques, des castings nationaux et tout ça pour votre plus grand plaisir ! On est contents !

Ils illuminent Paris et Rennes sur des scènes prestigieuses !

Vous allez vous étouffer de rire !

Vraiment très fiers de ce beau plateau, servi avec les boissons et restauration de Freedôm !

Venez montrer de quoi les Normands sont capables comme public de comedy-club car vous êtes au centre de l’événement.

Entrée gratuite, sortie au chapeau !

Restauration et bar sur place.

Réservation au 02 61 81 97 08 ou 06 95 05 65 37.

même si on sent le printemps, prenez des vêtements chauds, sous le dôme, il peut faire frais !

Libre participation. .

Freedom 9001 Boulevard des Amériques Granville 50400 Manche Normandie +33 2 61 81 97 08 contact@freedom-granville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stand-up à l’espace Freedôm

L’événement Stand-up à l’espace Freedôm Granville a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Granville Terre et Mer