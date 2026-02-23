Stand Up – Alicia C’est Tout et Mamari Halle des chartrons Bordeaux Jeudi 12 mars, 19h30 Sur billetterie à petit prix

Une soirée stand-up à deux voix avec Mamari et Alicia C’est Tout. Humour engagé, regards affûtés et rires partagés pour une scène libre et sans concession.

**Mamari**

Humoriste et chroniqueuse dans l’émission La Dernière et Nova Le Matin de Radio Nova, Mamari marque par sa bonne humeur communicative mais surtout par sa capacité à transformer des sujets sensibles en éclats de rire.

**Alicia C’est Tout**

Alicia nous prouve qu’on n’a pas besoin de faire de l’humour oppressif pour faire rire, enfin quand on est un.e bon.ne humoriste.

https://www.helloasso.com/associations/wow/evenements/mamari-aliciacesttout

Halle des chartrons 10 Pl. du Marché Chartrons, 33000 Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Bordeaux 33000 Gironde



