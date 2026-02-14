Stand Up – Alicia C’est Tout et Mamari, Halles des Chartrons, Bordeaux

Stand Up – Alicia C’est Tout et Mamari Jeudi 12 mars, 20h30 Halles des Chartrons Gironde

Sur réservation (12€ – Tarif plein / 10€ – Tarif réduit, billet suspendu et Carte Jeune / 8€ – Tarif adhérant)

Mamari, humoriste et chroniqueuse dans l’émission La Dernière et Nova Le Matin de Radio Nova, marque par sa bonne humeur communicative mais surtout par sa capacité à transformer des sujets sensibles en éclats de rire.

Alicia nous prouve qu’on n’a pas besoin de faire de l’humour oppressif pour faire rire, enfin quand on est un.e bon.ne humoriste

Ouverture des portes à partir de 19h30

Halles des Chartrons 10 Place du Marché Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Envie de rire ? Retrouvez Alicia c’est tout et Mamari aux Halles des Chartrons pour une soirée inoubliable. stand up humour