Stand-up Amiens mardi 28 avril 2026.

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Début : 2026-04-28 19:30:00

2026-04-28

Mardi 28 avril à 19h30

— Durée 1h10

— A partir de 15 ans

Après s’être penché sur le foot et ses fans dans Stadium ou encore sur la famille dans Mes parents, Mohamed El Khatib porte son regard tendre et malicieux sur l’univers du stand-up.

Huit jeunes comédiennes et comédiens revisitent les rouages et les codes du stand-up, ses classiques, ses incontournables réjouissants et sa mélancolie aussi. Pour choisir les interprètes sans a priori, Mohamed El Khatib leur a demandé de lui envoyer une vidéo de deux minutes avec pour seule consigne faites-moi rire . Ils habitent à présent le plateau et nous dévoilent leur univers comique, chacun avec ses thèmes de prédilection le genre, la sexualité, la politique, la religion… Une façon de nous prouver que le stand-up est bel et bien du théâtre. Et bien sûr, ce sera drôle.

Distribution

— Conception et réalisation Mohamed El Khatib

— Collaboration artistique Mathilde Chadeau, Camille Nauffray, Fred Hocké

— Avec Emma Bojan, Chakib Boudiab, Thomas de Fouchécour, Gabrielle Giraud, Emna Kallal, Ayşe Kargili, Kevin Perrot, Najim Ziani, Jéremy Mutin

La représentation sera précédée d’un open-mic, scène ouverte à des talents d’ici. 8 .

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France

