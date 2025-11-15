Stand-up au Château La Petite-Pierre
Venez vivre une soirée d’humour exceptionnelle au sein du Château de La Petite-Pierre ! Des humoristes talentueux se partageront la scène pour vous proposer un florilège de styles d’humour.
Une soirée 100% humour
Une soirée d’humour exceptionnelle dans le cadre majestueux du Château de La Petite-Pierre !
Des humoristes talentueux, chacun se produisant sur des créneaux de 30 minutes, se partageront la scène pour vous proposer un florilège de styles d’humour. Stand-up, anecdotes, improvisations et sketchs décalés préparez-vous à une soirée pleine de rires, de jeux de mots et de performances originales.
Avec des talents prometteurs: Alfonso Le Cousin, Lou Schweitzer, Laurine De France, Clément Lefevbre. .
rue du Château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 10 25 45 leclub.agdj@gmail.com
English :
Come and enjoy an exceptional evening of comedy at the Château de La Petite-Pierre! Talented comedians will share the stage to bring you an anthology of comedy styles.
German :
Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend voller Humor im Schloss von La Petite-Pierre! Talentierte Komiker werden sich die Bühne teilen und Ihnen ein Sammelsurium verschiedener Humorstile präsentieren.
Italiano :
Venite a godervi un’eccezionale serata di comicità al Château de La Petite-Pierre! Comici di talento si divideranno il palco per offrirvi una serie di stili comici.
Espanol :
Disfrute de una excepcional velada cómica en el Château de La Petite-Pierre Comediantes de gran talento compartirán el escenario para ofrecerle una gran variedad de estilos cómicos.
