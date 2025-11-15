Stand-up au Château

rue du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Venez vivre une soirée d’humour exceptionnelle au sein du Château de La Petite-Pierre ! Des humoristes talentueux se partageront la scène pour vous proposer un florilège de styles d’humour.

Une soirée 100% humour

Une soirée d’humour exceptionnelle dans le cadre majestueux du Château de La Petite-Pierre !

Des humoristes talentueux, chacun se produisant sur des créneaux de 30 minutes, se partageront la scène pour vous proposer un florilège de styles d’humour. Stand-up, anecdotes, improvisations et sketchs décalés préparez-vous à une soirée pleine de rires, de jeux de mots et de performances originales.

Avec des talents prometteurs: Alfonso Le Cousin, Lou Schweitzer, Laurine De France, Clément Lefevbre. .

rue du Château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 10 25 45 leclub.agdj@gmail.com

English :

Come and enjoy an exceptional evening of comedy at the Château de La Petite-Pierre! Talented comedians will share the stage to bring you an anthology of comedy styles.

German :

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend voller Humor im Schloss von La Petite-Pierre! Talentierte Komiker werden sich die Bühne teilen und Ihnen ein Sammelsurium verschiedener Humorstile präsentieren.

Italiano :

Venite a godervi un’eccezionale serata di comicità al Château de La Petite-Pierre! Comici di talento si divideranno il palco per offrirvi una serie di stili comici.

Espanol :

Disfrute de una excepcional velada cómica en el Château de La Petite-Pierre Comediantes de gran talento compartirán el escenario para ofrecerle una gran variedad de estilos cómicos.

L’événement Stand-up au Château La Petite-Pierre a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre