STAND UP AU MELICE COMEDY NIGHT Montpellier

STAND UP AU MELICE COMEDY NIGHT

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Le Samedi 13 décembre 2025 à 21h00 aura lieu notre événement au M&lice ! C’ est l’ un des seuls comedy club que nous avons dans cette partie de la ville !

L’un des seuls comedy clubs dans cette partie de la ville.

Une soirée de rires avec 6 humoristes locaux et talentueux

Chaque passage dure 10 minutes, dans un univers propre à chaque artiste

Un humour allant de la satire à l’absurde en passant par les anecdotes du quotidien

Cadre atypique et ambiance conviviale

Entrée gratuite sortie au chapeau

Contribution libre selon vos envies

Réservation fortement conseillée en ligne .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

