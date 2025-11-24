STAND UP AU MELICE COMEDY NIGHT Montpellier
STAND UP AU MELICE COMEDY NIGHT Montpellier samedi 20 décembre 2025.
STAND UP AU MELICE COMEDY NIGHT
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Le South Comedy Club organise un nouveau plateau de Stand-Up à Montpellier le 20 décembre à 21h au M&lice !
L’un des seuls comedy clubs dans cette partie de la ville.
Une soirée de rires avec 6 humoristes locaux et talentueux
C’est un dîner spectacle qui commence à 21h, vous pouvez manger avant pendant ou après le spectacle
Chaque passage dure 10 minutes, dans un univers propre à chaque artiste
Un humour allant de la satire à l’absurde en passant par les anecdotes du quotidien
Cadre atypique et ambiance conviviale
Entrée gratuite sortie au chapeau
Contribution libre selon vos envies
Réservation fortement conseillée en ligne .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
The South Comedy Club is organizing a new Stand-Up show in Montpellier on December 20 at 9pm at M&lice!
One of the only comedy clubs in this part of town.
An evening of laughter with 6 talented local comedians
German :
Der South Comedy Club veranstaltet am 20. Dezember um 21 Uhr im M&lice ein neues Stand-Up-Set in Montpellier!
Einer der einzigen Comedy Clubs in diesem Teil der Stadt.
Ein Abend voller Lachen mit 6 lokalen und talentierten Comedians
Italiano :
Il South Comedy Club organizza un nuovo spettacolo di Stand-Up a Montpellier il 20 dicembre alle 21.00 al M&lice!
Uno degli unici comedy club in questa zona della città.
Una serata di risate con 6 comici locali di talento
Espanol :
¡El Club de la Comedia del Sur organiza un nuevo espectáculo de Stand-Up en Montpellier el 20 de diciembre a las 21h en M&lice!
Uno de los únicos clubes de comedia de esta parte de la ciudad.
Una noche de risas con 6 talentosos cómicos locales
