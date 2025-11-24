STAND UP AU MELICE COMEDY NIGHT Montpellier

STAND UP AU MELICE COMEDY NIGHT

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Le South Comedy Club organise un nouveau plateau de Stand-Up à Montpellier le 20 décembre à 21h au M&lice !

L’un des seuls comedy clubs dans cette partie de la ville.

Une soirée de rires avec 6 humoristes locaux et talentueux

Le South Comedy Club organise un nouveau plateau de Stand-Up à Montpellier le 20 décembre à 21h au M&lice !

C’est un dîner spectacle qui commence à 21h, vous pouvez manger avant pendant ou après le spectacle

L’un des seuls comedy clubs dans cette partie de la ville.

Une soirée de rires avec 6 humoristes locaux et talentueux

Chaque passage dure 10 minutes, dans un univers propre à chaque artiste

Un humour allant de la satire à l’absurde en passant par les anecdotes du quotidien

Cadre atypique et ambiance conviviale

Entrée gratuite sortie au chapeau

Contribution libre selon vos envies

Réservation fortement conseillée en ligne .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The South Comedy Club is organizing a new Stand-Up show in Montpellier on December 20 at 9pm at M&lice!

One of the only comedy clubs in this part of town.

An evening of laughter with 6 talented local comedians

German :

Der South Comedy Club veranstaltet am 20. Dezember um 21 Uhr im M&lice ein neues Stand-Up-Set in Montpellier!

Einer der einzigen Comedy Clubs in diesem Teil der Stadt.

Ein Abend voller Lachen mit 6 lokalen und talentierten Comedians

Italiano :

Il South Comedy Club organizza un nuovo spettacolo di Stand-Up a Montpellier il 20 dicembre alle 21.00 al M&lice!

Uno degli unici comedy club in questa zona della città.

Una serata di risate con 6 comici locali di talento

Espanol :

¡El Club de la Comedia del Sur organiza un nuevo espectáculo de Stand-Up en Montpellier el 20 de diciembre a las 21h en M&lice!

Uno de los únicos clubes de comedia de esta parte de la ciudad.

Una noche de risas con 6 talentosos cómicos locales

L’événement STAND UP AU MELICE COMEDY NIGHT Montpellier a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT MONTPELLIER