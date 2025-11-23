STAND UP AU MELICE COMEDY NIGHT Montpellier

STAND UP AU MELICE COMEDY NIGHT

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Le South Comedy Club organise un nouveau plateau de Stand-Up à Montpellier le 16 janvier à 21h au M&lice !

C’est un dîner spectacle qui commence à 21h, vous pouvez manger avant pendant ou après le spectacle

L’un des seuls comedy clubs dans cette partie de la ville.

Une soirée de rires avec 6 humoristes locaux et talentueux

Chaque passage dure 10 minutes, dans un univers propre à chaque artiste

Un humour allant de la satire à l’absurde en passant par les anecdotes du quotidien

Cadre atypique et ambiance conviviale

Entrée gratuite sortie au chapeau

Contribution libre selon vos envies

Réservation fortement conseillée en ligne .

English :

The South Comedy Club is organizing a new Stand-Up show in Montpellier on January 16th at 9pm at M&lice!

It’s a dinner show that starts at 9pm, and you can eat before, during or after the show

One of the only comedy clubs in this part of town.

An evening of laughter with 6 talented local comedians

German :

Der South Comedy Club veranstaltet am 16. Januar um 21 Uhr im M&lice ein neues Stand-Up-Plateau in Montpellier!

Es ist eine Dinnershow, die um 21 Uhr beginnt. Sie können vor, während oder nach der Show essen

Einer der einzigen Comedy-Clubs in diesem Teil der Stadt.

Ein Abend voller Lachen mit 6 lokalen und talentierten Komikern

Italiano :

Il South Comedy Club organizza un nuovo spettacolo di Stand-Up a Montpellier il 16 gennaio alle 21.00 al M&lice!

Si tratta di una cena spettacolo che inizia alle 21.00, con la possibilità di mangiare prima, durante o dopo lo spettacolo

Uno degli unici locali comici in questa zona della città.

Una serata all’insegna delle risate con 6 comici locali di talento

Espanol :

¡El Club de la Comedia del Sur organiza un nuevo espectáculo de Stand-Up en Montpellier el 16 de enero a las 21h en M&lice!

Se trata de una cena-espectáculo que comienza a las 21.00 horas, y en la que se puede comer antes, durante o después del espectáculo

Uno de los únicos clubs de comedia en esta parte de la ciudad.

Una noche de risas con 6 cómicos locales de gran talento

