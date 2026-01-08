STAND UP AU MELICE COMEDY NIGHT Montpellier
STAND UP AU MELICE COMEDY NIGHT
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Rendez-vous au Melice le samedi 28 février pour une nouvelle soirée stand up toujours aussi good vibes avec les comédiens du south comedy club + en forme que jamais !
Une nouvelle line-up de fou, des shows à mourir de rire, une soirée avec une ambiance de dingue, et des délicieux plats.
Le spectacle commence à 21h, mais à partir de 19h vous pouvez décider de manger ou boire un verre avant, pendant, ou après le spectacle. C’est vous qui choisissez !
Alors n’attendez plus et réservez votre place pour le samedi 28 février sur le site Internet .
English :
Rendezvous at Melice on Saturday, February 28 for another stand-up evening with good vibes and the South Comedy Club comedians in top form!
