STAND UP AU MELICE COMEDY NIGHT Montpellier

STAND UP AU MELICE COMEDY NIGHT

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Rendez-vous au Melice le samedi 14 mars pour une nouvelle soirée stand up toujours aussi good vibes avec les comédiens du south comedy club + en forme que jamais !

Une nouvelle line-up de fou, des shows à mourir de rire, une soirée avec une ambiance de dingue, et des délicieux plats.

Le spectacle commence à 21h, mais à partir de 19h vous pouvez décider de manger ou boire un verre avant, pendant, ou après le spectacle. C’est vous qui choisissez ! .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

Rendezvous at Melice on Saturday, March 14 for another stand-up evening with good vibes and the South Comedy Club comedians in top form!

