Stand up au musée Musée des arts et métiers Paris

Vendredi 6 février

Vendredi 6 mars

Vendredi 3 avril

19h (1h)

À partir de 18 ans

Tarif : 26 €

Les objets d’hier n’ont rien perdu de leur humour… et vous non plus !

Fou rire garanti ! Pendant 1h, un artiste de stand-up vous embarque pour une visite de nos collections qui décoiffe : engins fantaisistes, découvertes improbables et même inventions extravagantes…

Le vendredi 06 février 2026

de à

payant Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-06T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-07T00:59:59+01:00

Date(s) : 2026-02-06T00:00:00+02:00_2026-02-06T23:59:00+02:00

Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris

Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (126m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (53m)

Vélib -> Turbigo – Réaumur (74.56m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.arts-et-metiers.net/musee/stand-au-musee musee-resa@cnam.fr https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers



Afficher la carte du lieu Musée des arts et métiers et trouvez le meilleur itinéraire

