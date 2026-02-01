Stand up au musée Musée des arts et métiers Paris
Stand up au musée Musée des arts et métiers Paris vendredi 6 février 2026.
- Vendredi 6 février
- Vendredi 6 mars
- Vendredi 3 avril
- 19h (1h)
- À partir de 18 ans
- Tarif : 26 €
Les objets d’hier n’ont rien perdu de leur humour… et vous non plus !
Fou rire garanti ! Pendant 1h, un artiste de stand-up vous embarque pour une visite de nos collections qui décoiffe : engins fantaisistes, découvertes improbables et même inventions extravagantes…
Le vendredi 06 février 2026
de à
payant Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-06T01:00:00+01:00
fin : 2026-02-07T00:59:59+01:00
Date(s) : 2026-02-06T00:00:00+02:00_2026-02-06T23:59:00+02:00
Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris
Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (126m)
Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (53m)
Vélib -> Turbigo – Réaumur (74.56m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.arts-et-metiers.net/musee/stand-au-musee musee-resa@cnam.fr https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers
Afficher la carte du lieu Musée des arts et métiers et trouvez le meilleur itinéraire