Stand up au musée Musée des arts et métiers Paris vendredi 6 février 2026.

  • Vendredi 6 février
  • Vendredi 6 mars
  • Vendredi 3 avril
  • 19h (1h)
  • À partir de 18 ans
  • Tarif : 26 €

Les objets d’hier n’ont rien perdu de leur humour… et vous non plus !

Fou rire garanti ! Pendant 1h, un artiste de stand-up vous embarque pour une visite de nos collections qui décoiffe : engins fantaisistes, découvertes improbables et même inventions extravagantes…
Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur  75003 Paris
Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (126m)
Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (53m)
Vélib -> Turbigo – Réaumur (74.56m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.arts-et-metiers.net/musee/stand-au-musee musee-resa@cnam.fr https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers


