AGENDA · Pont-d'Ouilly
Stand-up au Saint Pinard, Saint Pinard, Pont-d’Ouilly
jeudi 17 septembre 2026 · Saint Pinard · Pont-d'Ouilly
Informations pratiques
Stand-up au Saint Pinard Jeudi 17 septembre, 20h00 Saint Pinard Calvados
Entrée libre, sortie au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00
Saint Pinard 6 Rue de la Vème République, 14690 Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0683818387 »}]
Un micro, 5 humoristes. On fait les blagues, vous faites les rires.