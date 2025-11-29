Stand-up au Smart Café Théâtre Smart Cabaret Brives-Charensac
Stand-up au Smart Café Théâtre Smart Cabaret Brives-Charensac samedi 29 novembre 2025.
Stand-up au Smart Café Théâtre
Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Le Show Time Comedy Club et le Flow d’Art’Tiste vous proposent une soirée stand-up avec plusieurs artistes au Smart Café Théâtre.
.
Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com
English :
The Show Time Comedy Club and Flow d’Art’Tiste present an evening of stand-up comedy with several artists at the Smart Café Théâtre.
German :
Der Show Time Comedy Club und der Flow d’Art’Tiste bieten Ihnen einen Stand-up-Abend mit mehreren Künstlern im Smart Café Théâtre.
Italiano :
Lo Show Time Comedy Club e il Flow d’Art’Tiste propongono una serata di stand-up comedy con diversi artisti allo Smart Café Théâtre.
Espanol :
El Show Time Comedy Club y Flow d’Art’Tiste le proponen una velada de stand-up comedy con varios artistas en el Smart Café Théâtre.
L’événement Stand-up au Smart Café Théâtre Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay