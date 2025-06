STAND UP BARBUC Coursan 10 juillet 2025 18:30

Vivez une soirée estivale inoubliable au Domaine Ricardelle de Lautrec.

Dans une ambiance chaleureuse au cœur des vignes, nous vous invitons à une expérience unique mêlant stand-up hilarant, DJ set, grillades savoureuses, bar à huîtres et bien sûr, nos vins bios.

Au programme

5 humoristes talentueux sur scène Cyril Lasgi, Perrine Perez, Kévin Gavaud, Emma Loiselle, Vincent Solignac

Un verre de vin offert

Une pièce du boucher 350g + frites

DJ pour prolonger la fête

Bar à huîtres sur place

Pack complet 38 €

Places limitées Réservez vite vos billets !

Une soirée conviviale, festive et gourmande dans un cadre naturel exceptionnel. Entre rires et saveurs, le Domaine Ricardelle de Lautrec vous promet un moment hors du temps.

Coursan 11110 Aude Occitanie +33 6 03 97 02 25 ricardelledelautrec@gmail.com

English :

Experience an unforgettable summer evening at Domaine Ricardelle de Lautrec.

In a warm atmosphere in the heart of the vineyards, we invite you to a unique experience combining hilarious stand-up comedy, a DJ set, tasty grills, an oyster bar and, of course, our organic wines.

On the program:

5 talented comedians on stage: Cyril Lasgi, Perrine Perez, Kévin Gavaud, Emma Loiselle, Vincent Solignac

A complimentary glass of wine

A 350g butcher’s cut + French fries

DJ to keep the party going

Oyster bar on site

Complete package: 38 ?

Limited seating? Reserve your tickets now!

A convivial, festive and gourmet evening in an exceptional natural setting. Between laughter and flavors, Domaine Ricardelle de Lautrec promises you a moment out of time.

German :

Erleben Sie einen unvergesslichen Sommerabend auf der Domaine Ricardelle de Lautrec.

In einer gemütlichen Atmosphäre inmitten der Weinberge laden wir Sie zu einem einzigartigen Erlebnis ein, das urkomische Stand-up-Comedy, DJ-Sets, schmackhafte Grillspezialitäten, eine Austernbar und natürlich unsere Bioweine miteinander verbindet.

Auf dem Programm stehen:

5 talentierte Humoristen auf der Bühne: Cyril Lasgi, Perrine Perez, Kévin Gavaud, Emma Loiselle, Vincent Solignac

Ein Glas Wein wird angeboten

Ein Stück vom Metzger 350g + Pommes frites

DJ, um die Party zu verlängern

Austernbar vor Ort

Komplettes Paket: 38 ?

Begrenzte Anzahl an Plätzen ? Reservieren Sie schnell Ihre Tickets!

Ein geselliger, festlicher und kulinarischer Abend in einer außergewöhnlichen natürlichen Umgebung. Zwischen Lachen und Gaumenfreuden verspricht Ihnen die Domaine Ricardelle de Lautrec einen Moment außerhalb der Zeit.

Italiano :

Vivete un’indimenticabile serata estiva al Domaine Ricardelle de Lautrec.

In una calda atmosfera nel cuore dei vigneti, vi invitiamo a vivere un’esperienza unica che combina un’esilarante stand-up comedy, un DJ set, gustose grigliate, un bar di ostriche e, naturalmente, i nostri vini biologici.

In programma:

5 comici di talento sul palco: Cyril Lasgi, Perrine Perez, Kévin Gavaud, Emma Loiselle, Vincent Solignac

Un bicchiere di vino in omaggio

Una tagliata di macelleria da 350 g + patatine fritte

Un DJ per far continuare la festa

Oyster bar in loco

Pacchetto completo: 38 €?

Posti limitati? Prenotate subito i vostri biglietti!

Una serata conviviale, festosa e gastronomica in un contesto naturale eccezionale. Tra risate e sapori, il Domaine Ricardelle de Lautrec vi promette un momento fuori dal tempo.

Espanol :

Viva una inolvidable velada de verano en el Domaine Ricardelle de Lautrec.

En un ambiente cálido en el corazón de los viñedos, le invitamos a una experiencia única que combina la comedia cómica, un DJ, sabrosas parrilladas, un bar de ostras y, por supuesto, nuestros vinos orgánicos.

En el programa

5 cómicos de talento en escena: Cyril Lasgi, Perrine Perez, Kévin Gavaud, Emma Loiselle, Vincent Solignac

Una copa de vino de cortesía

Un corte de carnicero de 350 g + patatas fritas

DJ para animar la fiesta

Bar de ostras in situ

Paquete completo: 38 ?

¿Plazas limitadas? ¡Reserve ya sus entradas!

Una velada convivial, festiva y gastronómica en un marco natural excepcional. Entre risas y sabores, el Domaine Ricardelle de Lautrec le promete un momento fuera del tiempo.

