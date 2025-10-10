Stand up Brigitte Lucas Châteauroux
La MLC de Belle-Isle vous propose un spectacle de stand-up !
Stand up Brigitte Lucas Quand Brigitte rencontre ses homonymes, c’est hilarant et parfois bouleversant, en tout cas plein de surprises ! .
English :
Belle-Isle MLC presents a stand-up show!
German :
Die MLC de Belle-Isle bietet Ihnen eine Stand-up-Show!
Italiano :
Il MLC di Belle-Isle mette in scena uno spettacolo di stand-up!
Espanol :
El CLM de Belle-Isle organiza un espectáculo de stand-up
