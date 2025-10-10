Stand up Brigitte Lucas Châteauroux

Stand up Brigitte Lucas Châteauroux vendredi 10 octobre 2025.

Stand up Brigitte Lucas

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

La MLC de Belle-Isle vous propose un spectacle de stand-up !

Stand up Brigitte Lucas Quand Brigitte rencontre ses homonymes, c’est hilarant et parfois bouleversant, en tout cas plein de surprises ! .

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 18 14

English :

Belle-Isle MLC presents a stand-up show!

German :

Die MLC de Belle-Isle bietet Ihnen eine Stand-up-Show!

Italiano :

Il MLC di Belle-Isle mette in scena uno spettacolo di stand-up!

Espanol :

El CLM de Belle-Isle organiza un espectáculo de stand-up

L’événement Stand up Brigitte Lucas Châteauroux a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Châteauroux Berry Tourisme