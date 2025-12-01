Stand up Caen Comedy Club Barneville-Carteret

Stand up Caen Comedy Club

Stand up Caen Comedy Club Barneville-Carteret dimanche 21 décembre 2025.

Stand up Caen Comedy Club

Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 20:30:00
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-21

Venez rire avec nous !
Plateau de 5 artistes pour passer une soirée de folie.

Réservation 06 25 03 32 26.   .

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie  

English : Stand up Caen Comedy Club

L’événement Stand up Caen Comedy Club Barneville-Carteret a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Cotentin