Stand-up | Carton comedy club La Cervoiserie Cusset
Stand-up | Carton comedy club La Cervoiserie Cusset mercredi 11 février 2026.
Stand-up | Carton comedy club
La Cervoiserie 76 rue des Peupliers Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11 2026-03-04 2026-04-01
Attention, événement ! Le Carton Comedy, le plus grand comedy club itinérant de France, débarque enfin à Cusset pour une soirée stand-up de folie avec la crème des humoristes de tout le pays.
.
La Cervoiserie 76 rue des Peupliers Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 36 09 vichy@lacervoiserie.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Attention, event! Le Carton Comedy, France’s biggest traveling comedy club, is finally coming to Cusset for an evening of stand-up madness featuring the cream of the country’s comedians.
L’événement Stand-up | Carton comedy club Cusset a été mis à jour le 2026-01-19 par Vichy Destinations