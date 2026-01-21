Stand-up | Carton comedy club La Cervoiserie Cusset

Stand-up | Carton comedy club

La Cervoiserie 76 rue des Peupliers Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-03-04 2026-04-01

Attention, événement ! Le Carton Comedy, le plus grand comedy club itinérant de France, débarque enfin à Cusset pour une soirée stand-up de folie avec la crème des humoristes de tout le pays.

.

La Cervoiserie 76 rue des Peupliers Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 36 09 vichy@lacervoiserie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attention, event! Le Carton Comedy, France’s biggest traveling comedy club, is finally coming to Cusset for an evening of stand-up madness featuring the cream of the country’s comedians.

L’événement Stand-up | Carton comedy club Cusset a été mis à jour le 2026-01-19 par Vichy Destinations