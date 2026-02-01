Stand up Céline Ledoux Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Stand up Céline Ledoux

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 21:00:00

fin : 2026-02-14 23:30:00

Date(s) :

2026-02-14

A travers son spectacle, Céline Ledoux vous racontera avec humour et dérision son parcours atypique avec parfois des situations que vous avez peut-être vécues.

Restauration possible dès 19h30. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

English : Stand up Céline Ledoux

