Stand Up Comedy – FUGA FUGA Space Paris

Les humoristes reviennent en janvier dans le Fuga Space !

Pour bien commencer l’année, le FUGA Comedy Club annonce sa seconde date et vous invite à quitter votre quotidien et à rire pour vous évader le temps d’une soirée. Ici, l’humour devient un voyage : décor rétro-futuriste, lumière tamisée, proximité scène–public…

Une ambiance vivante où l’on décroche vraiment pour bien commencer le weekend. Sur scène, des personnalités qui embarquent sans prévenir : Valentin Mayet, Nash, Ayoub Marceau et Farid Chamekh.

Le Fuga Space, c’est notre capsule culturelle : un lieu à part où l’on s’autorise à lâcher prise, à explorer et à savourer de délicieux cocktail dans un cadre hors du temps. Chez FUGA, la programmation est pensée comme une échapée joyeuse hors des cadres. Derrière le bar : des cocktails signés Havana Club pour prolonger l’expérience.

Réserve ta place pour une soirée où l’on s’évade… en riant !

Le vendredi 23 janvier 2026

de 18h30 à 21h00

payant Tout public.

FUGA Space 32 rue de Monceau 78008 Paris

https://www.fugafamily.com/events-programmation/stand-up-comedy-club-ndeg2



