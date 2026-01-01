Stand Up Comedy – FUGA FUGA Space Paris
Stand Up Comedy – FUGA FUGA Space Paris vendredi 23 janvier 2026.
Les humoristes reviennent en janvier dans le Fuga Space !
Pour bien commencer l’année, le FUGA Comedy Club annonce sa seconde date et vous invite à quitter votre quotidien et à rire pour vous évader le temps d’une soirée. Ici, l’humour devient un voyage : décor rétro-futuriste, lumière tamisée, proximité scène–public…
Une ambiance vivante où l’on décroche vraiment pour bien commencer le weekend. Sur scène, des personnalités qui embarquent sans prévenir : Valentin Mayet, Nash, Ayoub Marceau et Farid Chamekh.
Le Fuga Space, c’est notre capsule culturelle : un lieu à part où l’on s’autorise à lâcher prise, à explorer et à savourer de délicieux cocktail dans un cadre hors du temps. Chez FUGA, la programmation est pensée comme une échapée joyeuse hors des cadres. Derrière le bar : des cocktails signés Havana Club pour prolonger l’expérience.
Réserve ta place pour une soirée où l’on s’évade… en riant !
Le vendredi 23 janvier 2026
de 18h30 à 21h00
payant Tout public.
FUGA Space 32 rue de Monceau 78008 Paris
https://www.fugafamily.com/events-programmation/stand-up-comedy-club-ndeg2
Afficher la carte du lieu FUGA Space et trouvez le meilleur itinéraire