Stand Up Comedy Saint-Florent-sur-Cher samedi 8 novembre 2025.

70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher Cher

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08 22:30:00

Les Ames solidaires proposent une nouvelle soirée placée sous le signe de l’humour. Le Stand Comedy revient pour une nouvelle édition !

Préparez-vous pour une soirée 100 % rires, punchlines et énergie ! Un événement à ne surtout pas manquer.

Sur scène, des artistes talentueux vont enflammer la soirée avec des performances drôles, percutantes et pleines de bonne humeur.

Sarah Linda ouvrira le bal avec son énergie folle, sa voix captivante et ses anecdotes qui font mouche à tous les coups.

Manuel Salmero, connu pour son humour percutant, enchaînera les vannes bien placées avec un style qui ne laisse personne indifférent.

Aby, véritable tornade de bonne humeur, vous fera rire aux éclats avec ses réparties cinglantes et son sens du timing impeccable.

Et pour couronner le tout, un invité exceptionnel Sofiane Ettaï. Son humour engagé, fin et toujours juste promet un moment fort et inoubliable.

70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 7 57 42 60 99

English :

Les Ames solidaires present a new evening of humor. Stand Comedy is back for another edition!

German :

Les Ames solidaires bieten einen neuen Abend im Zeichen des Humors an. Stand Comedy kehrt für eine neue Ausgabe zurück!

Italiano :

Les Ames solidaires propongono un’altra serata all’insegna della comicità. La Stand Comedy torna per un’altra edizione!

Espanol :

Les Ames solidaires ofrecen otra noche de comedia. Vuelve una nueva edición de Stand Comedy

