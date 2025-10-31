Stand-up comedy show au Tiers-Lieu Amassa LOURDES Lourdes
Stand-up comedy show au Tiers-Lieu Amassa
LOURDES 19 avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-31 20:00:00
2025-10-31
Le vendredi 31 octobre 2025 à partir de 20h, le Tiers Lieu Amassa vous invite à une soirée Stand Up !
Pour rappel le stand-up c’est un humoriste, seul en scène et sans accessoire, qui commente de façon caustique le quotidien en interaction avec le public. Chacun passe environ 15 minutes sur scène, chacun avec son style et son humour.
Entrée sur consommation, sortie au chapeau.
Renseignements au: 06 25 36 03 66
LOURDES 19 avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66 contact@amassa.org
English :
On Friday, October 31, 2025, starting at 8pm, Tiers Lieu Amassa invites you to a Stand Up party!
As a reminder, stand-up is when a comedian, alone on stage and without props, comments caustically on everyday life, interacting with the audience. Each performer spends around 15 minutes on stage, each with his or her own style and humor.
Admission is by the drink, exit by the hat.
Information: 06 25 36 03 66
German :
Am Freitag, den 31. Oktober 2025 ab 20 Uhr lädt der Tiers Lieu Amassa Sie zu einem Stand Up-Abend ein!
Zur Erinnerung: Stand-up ist ein Komiker, der allein auf der Bühne ohne Requisiten steht und in Interaktion mit dem Publikum auf ätzende Weise den Alltag kommentiert. Jeder steht etwa 15 Minuten auf der Bühne, jeder mit seinem eigenen Stil und Humor.
Eintritt nach Konsumation, Ausgang nach Hut.
Informationen unter: 06 25 36 03 66
Italiano :
Venerdì 31 ottobre 2025, a partire dalle 20.00, il Tiers Lieu Amassa vi invita a una festa Stand Up!
La stand-up comedy prevede che un comico, da solo sul palco e senza oggetti di scena, faccia commenti caustici sulla vita quotidiana interagendo con il pubblico. Ogni artista trascorre circa 15 minuti sul palco, ognuno con il proprio stile e il proprio umorismo.
L’ingresso è a consumazione e il biglietto si prende a cappello.
Informazioni: 06 25 36 03 66
Espanol :
¡El viernes 31 de octubre de 2025 a partir de las 20.00 horas, el Tiers Lieu Amassa le invita a una fiesta Stand Up!
La comedia stand-up consiste en que un cómico, solo en el escenario y sin atrezzo, haga comentarios cáusticos sobre la vida cotidiana mientras interactúa con el público. Cada intérprete permanece unos 15 minutos en el escenario, cada uno con su propio estilo y humor.
El precio de la entrada es por consumición.
Información: 06 25 36 03 66
