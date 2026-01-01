Stand-up comedy show au Tiers-Lieu Amassa LOURDES Lourdes

Stand-up comedy show au Tiers-Lieu Amassa

LOURDES 19 avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Stand-up comedy show

Un plateau d’humoristes régionaux investit le Tiers-lieu une fois encore pour notre plus grand plaisir.

Pour rappel le stand-up c’est un humoriste, seul en scène et sans accessoire, qui commente de façon caustique le quotidien en interaction avec le public. Chacun passe environ 15 minutes sur scène, chacun avec son style et son humour.

Réservations au 06 25 36 03 66.

.

LOURDES 19 avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66 contact@amassa.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stand-up comedy show

A line-up of regional comedians takes over the Tiers-lieu once again, to our great delight.

As a reminder, stand-up comedy involves a comedian, alone on stage and without props, providing caustic commentary on everyday life in interaction with the audience. Each performer spends around 15 minutes on stage, each with his or her own style and humor.

For bookings, call 06 25 36 03 66.

L’événement Stand-up comedy show au Tiers-Lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-01-02 par OT de Lourdes|CDT65