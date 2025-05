STAND-UP DANS LES VIGNES – Servian, 13 juin 2025 07:00, Servian.

Hérault

STAND-UP DANS LES VIGNES Route de Pézenas Servian Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-13

2025-06-13

Soirée stand-up sous les étoiles ! Des humoristes déchaînés, des rires à gogo, une ambiance conviviale et du bon vin dans un cadre naturel et authentique.

Préparez-vous à une soirée 100 % stand-up vannes affûtées, rires garantis, et une ambiance conviviale autour d’un verre.

Des humoristes déchaînés, un cadre authentique, et le ciel étoilé pour toit… Une soirée à ne pas manquer ! .

Route de Pézenas

Servian 34290 Hérault Occitanie

English :

Stand-up evenings under the stars! Wild comedians, laughter galore, a friendly atmosphere and good wine in a natural, authentic setting.

German :

Stand-up-Abend unter den Sternen! Entfesselte Humoristen, viel Gelächter, eine gesellige Atmosphäre und guter Wein in einer natürlichen und authentischen Umgebung.

Italiano :

Stand-up sotto le stelle! Comici scatenati, tante risate, un’atmosfera amichevole e buon vino in un ambiente naturale e autentico.

Espanol :

Monólogos bajo las estrellas Comediantes salvajes, risas a raudales, un ambiente agradable y buen vino en un entorno natural y auténtico.

