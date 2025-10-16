Stand up Désactivez les commentaires Emmanuel Revah Espace du bocage La Haye-Pesnel

Espace du bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16 21:45:00

2025-10-16

Stand-up, tout public à partir de 16 ans.

Dans Désactivez les Commentaires , Emmanuel plonge son public dans une atmosphère surréaliste et kafkaïenne, oscillant entre lassitude et absurdité. Avec un humour incisif et décalé, il explore des thèmes variés comme la vie et son obsolescence, les objectifs du couple, ou encore les

oppressions systémiques et la politique. Chaque sujet est abordé avec une précision analytique et une créativité qui bouscule les évidences. .

Espace du bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

