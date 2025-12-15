Stand-up Médiathèque Donville-les-Bains

Stand-up

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 22:30:00

2026-01-17

Les deux artistes locaux sélectionnés lors du festival national show dans la baie vous embarquent dans du stand-up interactif.

De l’humour local, de l’auto-dérision, de l’impro et beaucoup de rires !

Réservation au 02.33.51.79.31

Libre participation .

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 mediatheque@donville.fr

English : Stand-up

L’événement Stand-up Donville-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Granville Terre et Mer