Stand-up Médiathèque Donville-les-Bains samedi 17 janvier 2026.

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17 22:30:00

2026-01-17

Les deux artistes locaux sélectionnés lors du festival national show dans la baie vous embarquent dans du stand-up interactif.
De l’humour local, de l’auto-dérision, de l’impro et beaucoup de rires !

Réservation au 02.33.51.79.31
Libre participation   .

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31  mediatheque@donville.fr

