Stand-up en Médoc 3ème édition Chai Paupiette Gaillan-en-Médoc

Stand-up en Médoc 3ème édition
Chai Paupiette 5 Rue du Bourg Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-21
2025-11-20 2025-11-21
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Stand-up en Médoc Lâche moi la grappe Comedy Club en Médoc, 3ème édition chez Chai Paupiette, en collaboration avec les vins du château Gand Gallius, un seul slogan vin + rire = bonheur !
Certains oublient les problèmes du quotidien avec un verre de vin rouge, d’autres avec des tranches de rires, vu que les deux sont indissociables dans le Médoc, on vous propose une soirée 100% stand-up au cœur d’un vignoble !
Lâche moi la grappe ou comment passer une soirée hilarante ou aucun souci ne vous poursuivra plus une fois passée la porte d’entrée !
Dégustation de vins à la fin du spectacle,.
Sur réservation. .
Chai Paupiette 5 Rue du Bourg Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 50 90 42 godefroycuypers@gmail.com
