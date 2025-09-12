Stand-up familial 1h pour comprendre son ado Pithiviers-le-Vieil

Route de Laas Pithiviers-le-Vieil Loiret

Début : 2025-09-12 19:30:00

fin : 2025-09-12 23:00:00

2025-09-12

Découvrez le stand-up familial qui transforme les hauts et bas de l’adolescence en fous rires ! Entre Hulk en baskets et parents dépassés, chacun en prend pour son grade, toujours avec tendresse et autodérision. Une heure de rire, de complicité et de petites vérités sur la vie de famille, où parents et ados se reconnaissent forcément. Drôle, touchant et plein de clins d’œil, ce spectacle invite à prendre du recul et à savourer, ensemble, les moments uniques de l’adolescence. .

Route de Laas Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 76 10

English :

A family stand-up show that explores teenage life with a sense of humor: between the Hulk in sneakers and overwhelmed parents, everyone gets their comeuppance, always with tenderness and self-mockery, to laugh at the turbulence of everyday life and the little (big) truths of adolescence.

German :

Ein Familienstand-up, das mit Humor das Leben eines Teenagers erkundet: Zwischen Hulk in Turnschuhen und überforderten Eltern kommt jeder auf seine Kosten, immer mit Zärtlichkeit und Selbstironie, um über die Turbulenzen des Alltags und die kleinen (großen) Wahrheiten der Adoleszenz zu lachen.

Italiano :

Uno spettacolo di stand-up per famiglie che guarda con umorismo alla vita di un adolescente: tra Hulk in formazione e genitori sopraffatti, tutti hanno la loro rivincita, sempre con un tocco di tenerezza e autoironia, ridendo delle turbolenze della vita quotidiana e delle piccole (grandi) verità del

Espanol :

Un espectáculo familiar de monólogos que aborda en clave de humor la vida de un adolescente: entre Hulk en zapatillas y padres agobiados, todo el mundo recibe su merecido, siempre con un toque de ternura y autoburla, riéndose de las turbulencias de la vida cotidiana y de las pequeñas (grandes) verda

