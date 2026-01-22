Stand up Ghislain Blique

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Stand up Ghislain Blique

Entre ses joies, ses réussites, peines et échecs, venez assister aux récits de Ghislain Blique 10 .

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stand up Ghislain Blique

L’événement Stand up Ghislain Blique Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-01-22 par OT MONTARGIS