Stand up ZAC du Mont de Magny Gisors vendredi 10 octobre 2025.
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Début : 2025-10-10 21:00:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Fort du succès de la première édition, une deuxième soirée Rire pour Tous débarque à la Vache à Lunettes avec quatre artistes, Yvan Delabonne, Roseline, Othman et Gino Mukendi pour du stand up, du vrai, dans une ambiance de dingue. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
