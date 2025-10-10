Stand up ZAC du Mont de Magny Gisors

Stand up

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Fort du succès de la première édition, une deuxième soirée Rire pour Tous débarque à la Vache à Lunettes avec quatre artistes, Yvan Delabonne, Roseline, Othman et Gino Mukendi pour du stand up, du vrai, dans une ambiance de dingue. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

