Stand up ZAC du Mont de Magny Gisors
Stand up ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 1 novembre 2025.
Stand up
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 21:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Fort du succès des deux premières éditions, une troisième soirée Rire pour Tous débarque à la Vache-à-Lunettes avec quatre artistes, Émilie, Poina, Luka et Gino pour du stand up, du vrai, dans une ambiance de dingue. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
English : Stand up
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stand up Gisors a été mis à jour le 2025-10-25 par Vexin Normand Tourisme