Stand up ZAC du Mont de Magny Gisors

Stand up

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 21:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Fort du succès des éditions précédentes, la quatrième soirée Rire pour tous débarque à Gisors. Quatre artistes. Du stand up, du vrai, dans une ambiance de dingue. C’est comme ça que ça se passe chez Rire pour tous.

Et petite évolution pour la soirée vous avez toujours rêvé de monter sur scène et de faire rire ? La Vache à Lunettes vous offre cette chance. Tentez l’aventure stand-up trois minutes sur scène, pour essayer. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Stand up

L’événement Stand up Gisors a été mis à jour le 2025-12-01 par Vexin Normand Tourisme