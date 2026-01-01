Stand up ZAC du Mont de Magny Gisors
Stand up ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 10 janvier 2026.
Stand up
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 21:00:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Fort du succès des éditions précédentes, la soirée Rire pour tous revient à Gisors. Du stand up, du vrai, dans une ambiance de dingue avec 4 artistes différents. C’est comme ça que ça se passe chez Rire pour tous. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stand up
L’événement Stand up Gisors a été mis à jour le 2026-01-05 par Vexin Normand Tourisme