Stand up ZAC du Mont de Magny Gisors
Stand up ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 7 février 2026.
Stand up
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Début : 2026-02-07 21:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Fort du succès des éditions précédentes, la soirée Rire pour tous revient à Gisors. Du stand up, du vrai, dans une ambiance de dingue avec 4 artistes différents. C’est comme ça que ça se passe chez Rire pour tous. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
English : Stand up
L’événement Stand up Gisors a été mis à jour le 2026-02-02 par Vexin Normand Tourisme