Stand-up > Green Washing Comedy Club Académie du Climat – La Buvette Paris

Du stand-up engagé écologie et toutes les luttes sœurs.

Le GWC existe depuis 5 ans, c’est désormais une référence (vu dans une cinquantaine d’articles de presse) pour découvrir de nouveaux humoristes de grands talents, qui porteront la voix de la transition.

Line-up :

– Rafaella Scheer

– Robin Azo

– Cab Cab

– Morgane Meli

– Paul Scarfoglio

– Aurélien Belliard

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

La planète part en sucette, on n’a pas de solution, mais on a des blagues !

Le jeudi 19 février 2026

de 19h30 à 22h00

gratuit sous condition

Prix libre

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Académie du Climat – La Buvette 2 place Baudoyer 75004 Paris

