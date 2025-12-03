STAND UP – HALL DE L’ENTREPOT Le Haillan

STAND UP – HALL DE L’ENTREPOT Le Haillan mercredi 3 décembre 2025.

STAND UP Début : 2025-12-03 à 20:30. Tarif : – euros.

MERCREDI DU HAILLANL’Entrepôt et L’Estrade vous proposent un nouveau plateau de quatre humoristes estampillés Stand Up !Kémil est standuppeur et vidéaste. Dans ses œuvres il croise les deux arts pour créer des docu- spectacles, des clips de stand-up, et poser son regard sur le monde. Drôle et touchant sur scène comme en vidéo Kémil met sa créativité au service de la sincérité.Meryl Penelope est un doux mélange entre Meryl Streep et Penélope Cruz comme disait sa mère, parce que les mères disent toujours la vérité… Elle nous parle de tous les hommes de sa vie, même ceux qui n’existent pas, de sa fille et de ses amis dans le déni parce que le déni c’est toujours mieux à plusieurs.Lucas Richard aime raconter des histoires et faire des bruitages pas très impressionnants pour y rajouter du croustillant. Et il a une moustache.À 22 ans, Thomas Morgeau raconte sa vie sur scène avec un mélange de sensibilité et d’humour. Un micro, des doutes, et beaucoup de rires.En partenariat avec L’Estrade

Vous pouvez obtenir votre billet ici

HALL DE L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33