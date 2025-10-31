STAND UP HALLOWEEN AU MELICE COMEDY NIGHT Montpellier

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Le 31 octobre 2025 à 21h00 aura lieu notre stand up au M&lice ! C’ est l’ un des seuls comedy club que nous avons dans cette partie de la ville !

Une soirée de rires avec 6 humoristes locaux et talentueux

Les murs du Melice vont trembler…

Le vendredi 31 octobre, les esprits reviennent pour une soirée stand-up terrifiante

Des rires démoniaques, des cocktails ensorcelés et une ambiance… à mourir de peur ‍

Quoi de mieux qu’une bonne dose de rire pour oublier les esprits vagabonds qui hantent Le Melice ?

Oseras-tu entrer ?

1 shooter offert pour les personnes déguisées

Cadre atypique et ambiance conviviale

Entrée gratuite sortie au chapeau

Contribution libre selon vos envies

Réservation fortement conseillée en ligne .

English :

On October 31, 2025 at 9:00 p.m., we’ll be holding our stand-up show at M&lice! It?s one of the only comedy clubs we have in this part of town!

One of the only comedy clubs in this part of town.

An evening of laughter with 6 talented local comedians

German :

Am 31. Oktober 2025 um 21 Uhr findet unser Stand Up im M&lice statt! Dies ist einer der wenigen Comedy-Clubs, die wir in diesem Teil der Stadt haben!

Einer der wenigen Comedy-Clubs in diesem Teil der Stadt.

Ein Abend voller Lachen mit 6 lokalen und talentierten Komikern

Italiano :

Il 31 ottobre 2025 alle 21.00 terremo il nostro stand-up all’M&lice! È uno degli unici comedy club che abbiamo in questa zona della città!

Uno degli unici locali comici in questa parte della città.

Una serata di risate con 6 comici locali di talento

Espanol :

¡El 31 de octubre de 2025, a las 21.00 horas, celebraremos nuestro stand-up en M&lice! ¡Es uno de los únicos clubes de comedia que tenemos en esta parte de la ciudad!

Uno de los únicos clubs de comedia que hay en esta parte de la ciudad.

Una noche de risas con 6 talentosos comediantes locales

