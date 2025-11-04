Stand Up Humoristes La Cervoiserie Plérin
Stand Up Humoristes La Cervoiserie Plérin mardi 4 novembre 2025.
Stand Up Humoristes
La Cervoiserie 3 Rue Pierre et Marie Curie Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 19:00:00
fin : 2025-11-04 20:00:00
Date(s) :
2025-11-04 2025-12-02
Du rire, des verres et grignotages. De belles soirées de Stand-up gratuites près de chez vous !
Une soirée 100% réussie à partager ou en solo !
– 5 humoristes
https://www.instagram.com/guyotte_/
https://www.instagram.com/kevinrobinx/
https://www.instagram.com/chloe.fromentin/
https://www.instagram.com/clementkersual/
https://www.instagram.com/u.l.r.i.k_/
L’entrée est gratuite (conso au bar) et la rémunération des artistes se fait au chapeau (un minimum de 5 € à 10 € pour plus d’une heure de spectacle et 4 à 6 artistes professionnels en déplacement sera apprécié !).
La Cervoiserie 3 Rue Pierre et Marie Curie Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 77 08 01 29
L’événement Stand Up Humoristes Plérin a été mis à jour le 2025-10-06 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme