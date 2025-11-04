Stand Up Humoristes La Cervoiserie Plérin

Stand Up Humoristes La Cervoiserie Plérin mardi 4 novembre 2025.

Stand Up Humoristes

La Cervoiserie 3 Rue Pierre et Marie Curie Plérin Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-04 19:00:00

fin : 2025-11-04 20:00:00

2025-11-04 2025-12-02

Du rire, des verres et grignotages. De belles soirées de Stand-up gratuites près de chez vous !

Une soirée 100% réussie à partager ou en solo !

– 5 humoristes

https://www.instagram.com/guyotte_/

https://www.instagram.com/kevinrobinx/

https://www.instagram.com/chloe.fromentin/

https://www.instagram.com/clementkersual/

https://www.instagram.com/u.l.r.i.k_/

L’entrée est gratuite (conso au bar) et la rémunération des artistes se fait au chapeau (un minimum de 5 € à 10 € pour plus d’une heure de spectacle et 4 à 6 artistes professionnels en déplacement sera apprécié !).

La Cervoiserie 3 Rue Pierre et Marie Curie Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 77 08 01 29

L’événement Stand Up Humoristes Plérin a été mis à jour le 2025-10-06 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme