Stand up humour à l’aparté Bar Restaurant L’Aparté Jonzac
Stand up humour à l’aparté Bar Restaurant L’Aparté Jonzac vendredi 10 octobre 2025.
Stand up humour à l’aparté
Bar Restaurant L’Aparté 35, rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 21:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Le shadow comedy club de Royan s’installe à l’Aparté pour 1h de stand up à vous faire hurler de rire.
.
Bar Restaurant L’Aparté 35, rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 96 83 59 laparte17@gmail.com
English :
Royan’s Shadow Comedy Club sets up shop at L’Aparté for 1 hour of stand-up that’ll have you howling with laughter.
German :
Der Shadow Comedy Club von Royan kommt für eine Stunde ins Aparté, um Stand-up-Comedy zu zeigen, bei der Sie vor Lachen schreien werden.
Italiano :
Il club comico ombra di Royan si installa all’Aparté per un’ora di stand-up che vi farà ululare dalle risate.
Espanol :
El club de la comedia en la sombra de Royan se instala en l’Aparté para ofrecerle una hora de monólogos que le arrancarán más de una carcajada.
L’événement Stand up humour à l’aparté Jonzac a été mis à jour le 2025-09-23 par Offices de Tourisme de Jonzac