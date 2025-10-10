Stand up humour à l’aparté Bar Restaurant L’Aparté Jonzac

Stand up humour à l’aparté Bar Restaurant L’Aparté Jonzac vendredi 10 octobre 2025.

Stand up humour à l’aparté

Bar Restaurant L’Aparté 35, rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-10-10 21:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Le shadow comedy club de Royan s’installe à l’Aparté pour 1h de stand up à vous faire hurler de rire.

Bar Restaurant L’Aparté 35, rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 96 83 59 laparte17@gmail.com

English :

Royan’s Shadow Comedy Club sets up shop at L’Aparté for 1 hour of stand-up that’ll have you howling with laughter.

German :

Der Shadow Comedy Club von Royan kommt für eine Stunde ins Aparté, um Stand-up-Comedy zu zeigen, bei der Sie vor Lachen schreien werden.

Italiano :

Il club comico ombra di Royan si installa all’Aparté per un’ora di stand-up che vi farà ululare dalle risate.

Espanol :

El club de la comedia en la sombra de Royan se instala en l’Aparté para ofrecerle una hora de monólogos que le arrancarán más de una carcajada.

