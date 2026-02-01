Stand up humour à l’aparté Bar Restaurant L’Aparté Jonzac
Stand up humour à l’aparté
Bar Restaurant L’Aparté 35, rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime
Début : 2026-02-27 21:00:00
fin : 2026-04-10
2026-02-27
Viens te détendre et rigoler à la Soirée shadow comedy club @L’aparté à Jonzac 17, une soirée pleine de rires et de bonne ambiance ! Chaque premier vendredi du mois jusqu’en avril 2026.
Bar Restaurant L’Aparté 35, rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 42 72 10 shadowcomedyclub@gmail.com
English :
Come and relax and have a laugh at the shadow comedy club @L’aparté in Jonzac 17, an evening full of laughter and good fun! Every first Friday of the month until April 2026.
