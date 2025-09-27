Stand up Julien Santini Wingles Wingles

Stand up Julien Santini Wingles

Salle des baladins 26 rue Jules Guesde 1er étage de la mairie Wingles Pas-de-Calais

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Entre poésie, humour décalé et énergie scénique, Julien Santini débarque à Wingles pour un spectacle inclassable, généreux et profondément humain.

Après un détour par le théâtre et la fonction publique, Julien Santini n’a jamais perdu de vue sa passion pour la scène. Sur les conseils de sa femme, il tente sa chance au concours de jeune talent de Saint-Étienne. qu’il remporte avec brio ! Deux ans plus tard, il enflamme le festival de Montreux, confirmant son ascension dans le paysage humoristique français.

Julien Santini propose un spectacle à son image spontané, imprévisible et profondément sincère. Il mêle les codes du stand-up, du théâtre de boulevard et de l’humour absurde, pour livrer une performance hybride et pleine de tendresse. .

Salle des baladins 26 rue Jules Guesde 1er étage de la mairie Wingles 62410 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 69 00

English :

Between poetry, offbeat humor and stage energy, Julien Santini comes to Wingles for an unclassifiable, generous and deeply human show.

German :

Zwischen Poesie, schrägem Humor und Bühnenenergie landet Julien Santini in Wingles mit einer nicht klassifizierbaren, großzügigen und zutiefst menschlichen Show.

Italiano :

Miscela di poesia, umorismo anticonformista ed energia scenica, Julien Santini arriva a Wingles con uno spettacolo inclassificabile, generoso e profondamente umano.

Espanol :

Mezcla de poesía, humor desenfadado y energía escénica, Julien Santini llega a Wingles con un espectáculo inclasificable, generoso y profundamente humano.

