Stand Up Kody Evolué Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Stand Up Kody Evolué

Mercredi 8 avril 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-08 22:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Entre éclats de rire et éclats de vie, Kody vous propulse dans un monde où le passé murmure à l’avenir et où chaque instant réinvente la réalité.

Kody est en pleine quête d’évolution mais avoue ne pas se connaître totalement.

Pour y remédier, il propose au public de le rejoindre dans son voyage à travers ses souvenirs et ses rêves où se croisent des personnages loufoques rencontrés tout au long de sa vie. Des pasteurs congolais 2.0 aux stars de la rumba congolaise et de la trap , des stars de cinéma de son enfance aux Comedy clubs américains, de son père diplomate aux restes de la colonisation… .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between bursts of laughter and bursts of life, Kody propels you into a world where the past whispers to the future and every moment reinvents reality.

L’événement Stand Up Kody Evolué Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence