STAND UP LEAGUE – ESPACE GERSON Lyon

STAND UP LEAGUE Début : 2025-11-18 à 20:30. Tarif : – euros.

3 soirées – 18 humoristes – 6 minutes chacun et la finale le 23 décembre. Bienvenue dans la Stand Up League, le tournoi de Stand Up où les talents montent sur scène pour te livrer le meilleur de leur univers, en 6 minutes chrono.La Stand Up League débarque à Gerson ! Prépare toi à rire fort ! Trois soirées. Six humoristes par soirée. Toi dans le public. Une mission : choisir qui mérite sa place en finale. Des humoristes venu.es de Lyon, Paris, Marseille, Nice… Des voix, des styles, des énergies différentes, mais un même objectif : te faire rire aux éclats.C’est toi qui vote. C’est toi qui décide. A la fin de chaque soirée, le public élit ses 3 humoristes préféré.e.s, qui se qualifient pour la grande finale. Viens découvrir la nouvelle génération du stand-up ! Qui vous fera le plus rire ?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69