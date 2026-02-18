Stand Up Léopold Lemarchand Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Stand Up Léopold Lemarchand

Vendredi 10 avril 2026 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 21:30:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Je parle de la mort, d’un chihuahua ou encore de ma grand-mère.

Un seul des deux survit à la fin du spectacle, mais il faut venir le voir pour savoir qui (le chien va bien).

Mise en scène Nicolas Vital .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

I talk about death, a Chihuahua or my grandmother.

L’événement Stand Up Léopold Lemarchand Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence