Stand Up Léopold Lemarchand Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Vendredi 10 avril 2026 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Je parle de la mort, d’un chihuahua ou encore de ma grand-mère.
Un seul des deux survit à la fin du spectacle, mais il faut venir le voir pour savoir qui (le chien va bien).
Mise en scène Nicolas Vital .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
I talk about death, a Chihuahua or my grandmother.
