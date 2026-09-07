Stand-up LH Comedy Club Route de Mirville Bolbec

Informations pratiques

Bolbec

Stand-up LH Comedy Club

Route de Mirville Le Val-Aux-Grès, centre culturel Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:30:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Amar Le Maire, humoriste, maître de cérémonie et fondateur du LH Comedy Club, oeuvre depuis plusieurs années au développement du stand-up en Normandie. .

Route de Mirville Le Val-Aux-Grès, centre culturel Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13 service.culturel@bolbec.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stand-up LH Comedy Club

L’événement Stand-up LH Comedy Club Bolbec a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme