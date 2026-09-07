Stand-up LH Comedy Club Route de Mirville Bolbec
jeudi 12 novembre 2026 · Route de Mirville · Bolbec
Informations pratiques
Bolbec
Stand-up LH Comedy Club
Route de Mirville Le Val-Aux-Grès, centre culturel Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:30:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
Amar Le Maire, humoriste, maître de cérémonie et fondateur du LH Comedy Club, oeuvre depuis plusieurs années au développement du stand-up en Normandie. .
Route de Mirville Le Val-Aux-Grès, centre culturel Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13 service.culturel@bolbec.fr
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English : Stand-up LH Comedy Club
L’événement Stand-up LH Comedy Club Bolbec a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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