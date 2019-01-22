Stand up littéraire Bibliothèque municipale Chagny

Stand up littéraire

Bibliothèque municipale 18 Rue de la Boutière Chagny Saône-et-Loire

Gratuit

Stand Up Littéraire

jeudi 22 janvier | 19 h

| 10ème Nuits de la lecture | Thématique 2o26 Villes et Campagnes !

À mi-chemin entre scène ouverte et veillée littéraire, Stand-up littéraire invite le public à prendre la parole pour partager, en quelques minutes, un texte qui les a touché, fait rire, bouleversé ou tout simplement marqué. Roman, poésie, théâtre, lettre, essai tout est permis, et même des créations personnelles, du moment que l’envie de transmettre est là.

Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, chaque participant devient à son tour lecteur et conteur, face à un public curieux et à l’écoute. À la manière d’un stand-up, mais version livre ouvert, les textes prennent vie à haute voix, portés par des voix singulières, parfois hésitantes, souvent passionnées. Une soirée vivante, spontanée et humaine, qui célèbre la lecture dans ce qu’elle a de plus simple et de plus précieux le partage.

Avec la participation de Tréteaux 2ooo. .

